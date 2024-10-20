مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الجيش الإسرائيلي: استهداف مقر مخابرات حزب الله في بيروت

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بيروت (رويترز) – قالت إسرائيل إن سلاح الجو هاجم يوم الأحد مقر مخابرات جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت فضلا عن ورشة تحت الأرض لإنتاج الأسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات حربية تابعه له قتلت ثلاثة من قادة حزب الله هم الحاج عباس سلامة القيادي الكبير في القيادة الجنوبية للجماعة ورضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية وأحمد علي حسين المسؤول عن تطوير أسلحة إستراتيجية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الثلاثة قتلوا في الهجوم على المقر أم في عمليات منفصلة.

ولم يصدر حزب الله تعليقا بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه دمر فتحات أنفاق وبنية تحتية تحت الأرض في جنوب لبنان وقتل نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله يوم الجمعة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن إحدى غارتين جوتين شنتهما إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى سكنيا في حارة حريك قرب مستشفى بهمن.

ورأى شهود من رويترز دخانا يتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت صباح يوم الأحد، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك نتيجة الهجوم نفسه.

وبدأ تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه منذ ذلك الحين نزح عشرات الآلاف وقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان، معظمهم خلال الشهر الماضي، بينما قتل 59 شخصا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
231 إعجاب
159 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
74 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية