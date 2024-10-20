الجيش الإسرائيلي: استهداف مقر مخابرات حزب الله في بيروت

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بيروت (رويترز) – قالت إسرائيل إن سلاح الجو هاجم يوم الأحد مقر مخابرات جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت فضلا عن ورشة تحت الأرض لإنتاج الأسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات حربية تابعه له قتلت ثلاثة من قادة حزب الله هم الحاج عباس سلامة القيادي الكبير في القيادة الجنوبية للجماعة ورضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية وأحمد علي حسين المسؤول عن تطوير أسلحة إستراتيجية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الثلاثة قتلوا في الهجوم على المقر أم في عمليات منفصلة.

ولم يصدر حزب الله تعليقا بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه دمر فتحات أنفاق وبنية تحتية تحت الأرض في جنوب لبنان وقتل نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله يوم الجمعة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن إحدى غارتين جوتين شنتهما إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى سكنيا في حارة حريك قرب مستشفى بهمن.

ورأى شهود من رويترز دخانا يتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت صباح يوم الأحد، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك نتيجة الهجوم نفسه.

وبدأ تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه منذ ذلك الحين نزح عشرات الآلاف وقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان، معظمهم خلال الشهر الماضي، بينما قتل 59 شخصا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.