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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخا أطلق من اليمن على إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من يوم السبت إن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل وجرى اعتراضه قبل أن يدخل إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في إسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخ.

ولم يصدر الحوثيون في اليمن تعليقا حتى الآن. ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل وكذلك السفن التي يعتبرونها تابعة لإسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية