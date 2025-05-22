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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أُطلقا من اليمن وإن صفارات الإنذار دوت مرتين في أنحاء إسرائيل بما في ذلك في القدس والضفة الغربية المحتلة يوم الخميس، مع تصعيد الحوثيين المتحالفين مع إيران هجماتهم.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مطار بن جوريون الإسرائيلي وطائرتين مسيرتين باتجاه منطقة تل أبيب.

ولم تردع الضربات الإسرائيلية على اليمن الحوثيين الذين قالوا إنهم سيواصلون الهجمات على إسرائيل على الرغم من موافقتهم على وقف إطلاق نار مع الولايات المتحدة يوقفون بموجبه الهجمات على السفن الأمريكية في البحر الأحمر.

وترد إسرائيل على الحوثيين بضربات كان من بينها ضربة في السادس من مايو أيار ألحقت أضرارا بمطار صنعاء الدولي، وضربة أخرى الأسبوع الماضي استهدفت ميناءي الحديدة والصليف على البحر الأحمر.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفين إسرائيل. وجرى اعتراض معظمها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها.

وتقول الجماعة إنها تهاجم إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

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