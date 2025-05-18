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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وأضاف أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أنها استهدفت مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب بصاروخين باليستيين.

وتواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، لكنها وافقت على إنهاء الهجمات على السفن الأمريكية.

وتنفذ إسرائيل غارات ردا على ذلك، منها غارة في السادس من مايو أيار ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.

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