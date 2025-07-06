الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وإن صفارات الإنذار أطلقت في عدة مناطق.

وقال متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في بيان بعد ذلك بساعات إن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا على يافا بوسط إسرائيل.

وهددت إسرائيل الحوثيين في اليمن بحصار بحري وجوي إذا استمروا في شن هجمات على إسرائيل، وهو ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية.

وتم اعتراض الغالبية العظمى من عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها، أو لم تصب الهدف. ونفذت إسرائيل سلسلة من الضربات للرد على هذه الهجمات.