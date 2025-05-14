الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

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دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

تزامن إطلاق الصاروخ مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الخليج.

كان ترامب قد أعلن توصله إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، وهو ما يوقف الهجمات على السفن الأمريكية.

وقال ترامب في أوائل مايو أيار إن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن، بعد أن وافقت الجماعة على وقف هجماتها على السفن الأمريكية.

وقال الحوثيون إنهم سيواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

وهاجم الحوثيون العديد من السفن في البحر الأحمر مما سبب اضطرابات في حركة التجارة العالمية، وهي حملة تقول الجماعة اليمنية إنها بهدف إظهار التضامن مع الفلسطينيين في غزة.