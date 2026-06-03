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الجيش الإسرائيلي: اعتراض مقذوفين عبرا من لبنان إلى إسرائيل

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3 يونيو حزيران (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه اعترض مقذوفين عبرا إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان.

وفي وقت سابق قال إنه اعترض “طائرة معادية” دخلت إسرائيل من لبنان، دون أن ينسبها إلى جماعة حزب الله اللبنانية.

وأحجم حزب الله المدعوم من إيران عن التعليق على أي من الواقعتين وأحال رويترز إلى بياناته الرسمية بشأن العمليات العسكرية. ولم يعلن حزب الله شن أي هجمات على شمال إسرائيل منذ يوم الاثنين.

(تغطية صحفية جنى شقير ومايا الجبيلي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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