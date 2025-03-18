الجيش الإسرائيلي: اعتراض مقذوف أطلق من اليمن

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القدس (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه اعترض مقذوفا أُطلق من اليمن ودخل الأراضي الإسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق في عدة مناطق داخل إسرائيل.

وأطلقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران طائرات مُسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل مرارا فيما وصفته بأنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

جاء إطلاق المقذوف بعد استئناف إسرائيل غاراتها الجوية على أهداف في غزة مما أودى بحياة أكثر من 400 شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، وأنهى حالة من الهدوء النسبي امتدت لأسابيع بعد تعثر محادثات رامية إلى الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.