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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل مضيفا أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق.

وأكد الحوثيون في اليمن يوم الأربعاء أنهم سيواصلون مهاجمة إسرائيل رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين في اليمن، قائلا إن الجماعة وافقت على عدم مهاجمة السفن الأمريكية.

وهاجم الحوثيون العديد من السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية، في حملة يقولون إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وتخوض إسرائيل حربا في غزة منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية