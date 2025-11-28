الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا مطلوبين من الجماعة الإسلامية في سوريا

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عناصر يشتبه في انتمائهم إلى ما أسماه “تنظيم الجماعة الإسلامية” خلال عملية جرت خلال الليل في قرية بيت جن جنوب سوريا.

وذكر الجيش أن القوات الإسرائيلية شنت العملية بعد أن تلقت معلومات استخباراتية جرى جمعها في الأسابيع القليلة الماضية تشير إلى أن الجماعة كانت تعمل وتخطط لشن هجمات ضد مدنيين إسرائيليين.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تعرضت القوات لإطلاق نار وردت بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابة ستة عسكريين بجروح ما بين خطيرة وطفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره المتحدث أفيخاي أدرعي على إكس “العملية أنجِزت بالكامل وتم اعتقال جميع المطلوبين والقضاء على عدد من الإرهابيين”.

وأضاف البيان أن القوات لا تزال منتشرة في المنطقة وستواصل عملياتها ضد التهديدات.

ونفذت إسرائيل ضربات متكررة في أنحاء سوريا خلال عام 2025، وقصفت أهدافا على مشارف دمشق وفي جنوب البلاد فيما تقول إنها جهود لوقف التهديدات ضد إسرائيل وحماية الطائفة الدرزية بالقرب من الحدود.

وتقول إسرائيل إنها تتحرك ضد الجماعات المسلحة التي تعتبرها معادية، بينما تقول السلطات السورية إن الضربات أسفرت عن مقتل عسكريين.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)