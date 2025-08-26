الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي في الهجوم على مستشفى بغزة أكد رصد “كاميرا لحماس” في المنطقة

1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن تحقيقه الأولي في الضربة التي شنها على مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة وأدت إلى مقتل خمسة صحفيين خلص إلى أن القوات الإسرائيلية رصدت كاميرا “وضعتها (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس” في المنطقة لمراقبة قواته.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى الواقع في جنوب غزة يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل منهم صحفيون يعملون لصالح رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر يوم الاثنين إن إسرائيل تأسف بشدة لما وصفه بأنه “حادث مأساوي”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)