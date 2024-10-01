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الجيش الإسرائيلي: الهجمات البرية ستستهدف معاقل حزب الله على الحدود

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن الهجمات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ستستهدف معاقل جماعة حزب الله على الحدود والتي تشكل تهديدا على إسرائيل.

وأضاف أن الهجمات ليست حربا على الشعب اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري “ستستهدف هذه الهجمات البرية معاقل حزب الله التي تهدد البلدات والكيبوتس (التجمعات السكنية) والمجتمعات الإسرائيلية على حدودنا”.

وأضاف أن “حزب الله حوّل القرى اللبنانية المجاورة لقرى إسرائيلية إلى قواعد عسكرية جاهزة للهجوم على إسرائيل”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية