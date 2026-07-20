الجيش الإسرائيلي: بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان اليوم

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20 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأ اليوم الاثنين بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني.

وحذّر الجيش الإسرائيلي من أنه سيرد بقوة على أي انتهاك للاتفاق.

والمنطقة الأمنة التجريبية هي مساحات من الأراضي في جنوب لبنان ينصّ الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان على أن تشهد نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار القوات اللبنانية فيها.

(تغطية صحفية منة علاء الدين واحمد طلبة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)