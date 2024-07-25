الجيش الإسرائيلي: جثث الرهائن استعيدت من داخل نفق في غزة

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن جثث الرهائن الإسرائيليين الخمسة الذين استعادهم هذا الأسبوع من قطاع غزة كانت في نفق عميق تحت الأرض.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن استعادة الجثث جاء بناء على معلومات مخابرات جرى جمعها وتحليلها في الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف أن العملية جرت “في قلب” مدينة خان يونس، حيث عادت القوات الإسرائيلية لتنفيذ عمليات هناك هذا الأسبوع.

وأضاف هاجاري أن جثث الرهائن أخفيت “في نفق متفرع طوله نحو 200 متر وعلى عمق نحو 20 مترا تحت الأرض”.

واستعادت القوات الإسرائيلية يوم الأربعاء جثث الرهائن الخمس الذين قتلوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول ثم نقلوا إلى قطاع غزة واحتجزوا هناك منذ ذلك الحين.

والجثث لمعلمة رياض أطفال من جنوب إسرائيل وأربعة من قوات الاحتياط والمجندين حاولوا صد هجوم حماس.