الجيش الإسرائيلي: حماس هُزمت في كل مكان حاربناها فيه

(رويترز) – قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لم تعد كما كانت عند اندلاع الحرب قبل عامين.

وقال البريجادير جنرال إيفي ديفرين، المتحدث باسم الجيش، للصحفيين في إفادة صحفية “حماس لم تعد حماس التي كانت قبل عامين. لقد هُزمت في كل مكان حاربناها فيه”.

وحث المتحدث سكان غزة على تجنب دخول المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية.

وقال “أدعو سكان غزة إلى تجنب دخول المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي. التزموا بالاتفاق حتى تضمنوا سلامتكم”.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالتدفق إلى منازلهم المهجورة والمدمرة بعد أن دخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الجمعة وبدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من مناطق من غزة.

