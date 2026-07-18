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الجيش الإسرائيلي: رصد طائرة مسيرة لحزب الله بجنوب لبنان

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18 يوليو تَمُّوز (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية تابعة لجماعة حزب الله قرب تبنيت بجنوب لبنان اليوم السبت، بعد أن رصد جنوده طائرة مسيّرة تابعة للجماعة في المنطقة.

وأوضح الجيش في بيان أن القوات الجوية رصدت مقاتلين كانوا يشغلون طائرات مسيّرة ويتخذون مواقع احتماء بالقرب من القوات الإسرائيلية، مضيفا أن هذا النشاط يُعدّ خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يصدر بعد أي تعليق من حزب الله.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

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