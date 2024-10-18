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الجيش الإسرائيلي: رصد عبور “مخربين” من الأردن لمنطقة جنوبي البحر الميت و”تحييد” 2

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دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الجمعة إنه رصد ما وصفه “بعدد من المخربين” عبروا من الأردن إلى المنطقة الواقعة جنوبي البحر الميت وتمكن من تحييد اثنين منهم بعدما أطلقا النار على القوات.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس أن قوات الجيش “رصدت قبل قليل عددا من المخربين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوب بحر الميت. لقد هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها”.

وقال الجيش إنه أرسل قوات إضافية لتمشيط المنطقة وإنها تجري عمليات برية وجوية بحثا عن مشتبه به آخر ربما فر من المكان.

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