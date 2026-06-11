الجيش الإسرائيلي: سقوط “مقذوفين” قرب قواتنا في جنوب لبنان

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دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه رصد سقوط “مقذوفين” بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفاد الجيش بأن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت توجيها مسبقا بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه عدة تجمعات سكنية بشمال إسرائيل، وحث السكان على دخول المناطق الآمنة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وأحمد طلبة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)