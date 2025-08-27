The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الإسرائيلي: سنضيف مركزين لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن إسرائيل ستضيف مركزين لتوزيع المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة لاستقبال الفلسطينيين الذين تتوقع نقلهم إلى هناك عندما ينفذ الجيش خططه الرامية للسيطرة على مدينة غزة.

وذكر في بيان أن العمل سيكتمل في الأيام المقبلة، ليحل المركزان محل المركز الموجود في حي تل السلطان ويرفعا عدد مراكز التوزيع إلى خمسة.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الأربعاء إن 10 أشخاص جدد توفوا بسبب سوء التغذية والجوع، مما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن هذين السببين إلى 313، منهم 119 طفلا، منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو عامين.

وتشكك إسرائيل في أرقام الوفيات التي تعلنها وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(تغطية صحفية هوارد جولر – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

