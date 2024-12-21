الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط قرب تل أبيب وخدمة الإسعاف تعلن إصابة 14

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه فشل في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في وقت مبكر يوم السبت، مضيفا أنه سقط في منطقة يافا قرب تل أبيب.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 14 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة. وقالت في بيان إن المسعفين عالجوا 14 تعرضوا لإصابات طفيفة بسبب الشظايا وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت أنباء عن سقوط صاروخ في بلدة في منطقة تل أبيب.

ودأب الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل فيما يصفونه بأنه نوع من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل يوم الخميس ضربات على موانئ وبنية تحتية للطاقة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وهددت بالمزيد ضد الجماعة اليمنية.