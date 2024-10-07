الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق نحو خمس قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش إن بعض القذائف تسنى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

وأضاف أنه لم تجر أي تغييرات على إرشادات قيادة الجبهة الداخلية.

وأصدرت جماعة حزب الله اللبنانية في وقت لاحق بيانا قالت فيه إنها شنت هجوما صاروخيا استهدف وحدة مخابرات عسكرية بالقرب من تل أبيب.

وجاء في البيان “نفذت المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين… عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب”.