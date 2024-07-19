الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تسببت على الأرجح في انفجار تل أبيب

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من رامي أميخاي

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ إن ما بدا أنه هجوم بطائرة مسيرة ضرب وسط تل أبيب في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة.

وأعلن الحوثيون أنهم نفذوا هذا الاستهداف لتل أبيب بطائرة مسيرة.

ولم تدو صفارات الإنذار من هجوم جوي وقت الاستهداف. ووقع الانفجار بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائدا كبيرا في جماعة حزب الله بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد تحقيق دقيق”.

ومن المرجح أن يؤجج الهجوم على تل أبيب المخاوف بشأن المزيد من التداعيات للحرب في غزة في وقت يتضامن فيه الحوثيون وجماعات أخرى تدعمها إيران مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني. لكن رئيس بلدية تل أبيب، وهي مركز اقتصادي في إسرائيل، قال إن مستوى التأهب في المدينة ارتفع.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين يوم الجمعة إن الحركة استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة، مضيفا أنهم سيواصلون استهداف إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة. والحوثيون متحالفون مع إيران.

وأضاف المتحدث في خطاب بثه التلفزيون أن الحركة تعد تل أبيب “هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا”.

وأعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية العثور على جثة رجل في الخمسين من عمره في شقة قريبة من موقع الانفجار قائلة إنها تحقق في الملابسات.

ونقل أربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح طفيفة بشطايا كما تلقى أربعة آخرون علاجا من إصابتهم بالصدمة. وقال المستشفى إن جميع المصابين خرجوا بعد ذلك.

وأظهرت لقطات من الموقع أضرارا واضحة في بناية قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب كما أظهرت زجاجا مكسورا متناثرا على الأرصفة بينما تجمعت حشود حول الموقع الذي طوقته الشرطة.