الجيش الإسرائيلي: قذيفتان عبرتا من سوريا باتجاه إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه إسرائيل وسقطا في منطقتين مفتوحتين.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الإطلاق، ولم يصدر بعد تعليق من سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي بعد فترة وجيزة إنه هاجم جنوب سوريا بنيران المدفعية في أعقاب إطلاق المقذوفين.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن إسرائيل ضربت منطقة في محافظة درعا بجنوب سوريا.

وقالت السلطات الجديدة في سوريا مرارا إنها لا تريد أن تشكل دمشق أي تهديد لجيرانها بما في ذلك إسرائيل. وانخرطت سوريا وإسرائيل مؤخرا في محادثات مباشرة لتخفيف التوتر مع استمرار إسرائيل في استهداف البنية التحتية العسكرية السورية.

وفي نفس الوقت تقريبا الذي أعلنت فيه إسرائيل عن سقوط قذيفتين من سوريا، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا من اليمن.

ولم يصدر بعد أي تعليق من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.