الجيش الإسرائيلي: قصف عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية منها موقع أبحاث نووية

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه نفذ ضربات على عشرات الأهداف العسكرية في إيران خلال الليل، منها هجوم على منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية التي قال إنها تشارك في تطوير أسلحة نووية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الجمعة أن مصنعا في شمال إيران تضرر جراء هجوم، وذلك بعد ساعات من إصدار إسرائيل تحذيرا للسكان بالابتعاد عن المناطق المجاورة.

وأفادت تقارير إعلامية سابقة بأن المصنع الواقع في منطقة سفيد رود الصناعية كان ينتج ألياف الكربون، التي يمكن أن تستخدم في تصنيع أنظمة أسلحة مثل هياكل الصواريخ.