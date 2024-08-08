الجيش الإسرائيلي: قصف مراكز قيادة لحماس في محيط مدرستين بغزة

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه قصف مراكز قيادة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محيط مدرستين في قطاع غزة والتي كانت تستخدم لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وأضاف الجيش “قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة والاستعانة بمعلومات إضافية”.

وتابع “استخدم إرهابيو حماس وقادتها مجمعات المدارس كمراكز قيادة وسيطرة، حيث خططوا ونفذوا هجمات ضد قوات الدفاع الإسرائيلية ودولة إسرائيل”.