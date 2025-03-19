الجيش الإسرائيلي: قواتنا وسعت سيطرتها على وسط محور نتساريم في قطاع غزة

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن قواته وسعت سيطرتها على وسط محور نتساريم في قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بدأت قوات جيش الدفاع عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه”.

وأضاف “خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم”.