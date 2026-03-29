الجيش الإسرائيلي: لا دليل على إهمال في قتل مزارع إسرائيلي قرب لبنان

29 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه لم يتسن التوصل إلى حدوث أي إهمال أو تقصير أخلاقي من الضباط الضالعين في واقعة القتل غير العمد للمزارع الإسرائيلي عوفر موسكوفيتز قرب الحدود اللبنانية هذا الشهر.

وقال قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية في 23 مارس آذار إن القوات الإسرائيلية أخطأت في إطلاق نيران المدفعية، مما أدى إلى مقتل موسكوفيتز (60 عاما) الذي كان يدير مزارع أفوكادو في كيبوتس مسغاف عام.

وعزا الجيش الواقعة في البداية إلى إطلاق نار عبر الحدود من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “توصل التحقيق إلى أن إطلاق النار تم خلال واقعة عملياتية لتقديم دعم قريب للقوات المناورة”.

وأضاف “خلص التحقيق أيضا إلى أن الخطأ نتج عن تزامن عدة عوامل عملياتية وظروف إطلاق غير مثالية. إلى جانب ذلك، لم يتم رصد أي إهمال أو تقصير أخلاقي من جانب المشاركين في عملية إطلاق النار داخل وحدة المدفعية”.

وقال الجيش إن قائد قواته البرية أمر بإصدار توجيهات عملياتية أكثر صرامة تتناول إطلاق نيران المدفعية على التجمعات السكانية والبنية التحتية المدنية.

وتشن إسرائيل هجوما بريا وحملة جوية واسعة النطاق في لبنان على جماعة حزب الله المدعومة من إيران التي بدأت بإطلاق النار على إسرائيل في الثاني من مارس آذار بعد يومين من بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

(تغطية صحفية حاتم ماهر ومحمد الجبالي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )