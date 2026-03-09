الجيش الإسرائيلي: لا علم لنا بوقوع اشتباك مع حزب الله على الحدود السورية

9 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه ليس لديه علم بشان أي اشتباك مع مقاتلي حزب الله في شرق لبنان، بعد أن قالت الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران إنها اشتبكت مع جنود إسرائيليين قادمين من سوريا.

وذكر حزب الله في بيان أن مقاتليه رصدوا 15 طائرة هليكوبتر بعد منتصف الليل بقليل يهبط منها جنود إسرائيليون شوهدوا وهم يقتربون من الأراضي اللبنانية من منطقة على الجانب السوري من الحدود.

وقال الحزب في البيان “رصد مجاهدو المقاومة الإسلامية تسلل نحو 15 مروحية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من الاتجاه السوري. وحلقت المروحيات المعادية فوق السلسلة الشرقية… حيث عمد عدد منها إلى إنزال قوة مشاة في سهل سرغايا رُصد تقدمها باتجاه الأراضي اللبنانية”.

وأضاف البيان أن مقاتلي حزب الله تصدوا “للمروحيات وللقوة المتسللة بالأسلحة المناسبة”. لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه لا يعلم بأي شيء من هذا القبيل.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من رواية حزب الله.

وشن الجيش الإسرائيلي غارة جوية في نفس المنطقة بالقرب من قرية النبي شيت ليل الجمعة/السبت في ما قال إنها مهمة للبحث عن رفات جندي مفقود منذ عام 1986. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 41 شخصا قتلوا في الغارة الإسرائيلية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )