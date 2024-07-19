الجيش الإسرائيلي: لا نستبعد أي احتمال بشأن مصدر المسيرة التي ضربت تل أبيب

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القدس (رويترز) – قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش لا يستبعد أي احتمال فيما يتعلق بمصدر الطائرة المسيرة التي ضربت تل أبيب في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وقتلت مدنيا.

وأشار إلى أن الطائرة المسيرة من نوع أكبر وأبعد مدى.

وقال المسؤول في إفادة للصحفيين بعد الهجوم “نتحدث عن طائرة مسيرة كبيرة يمكنها أن تحلق لمسافات بعيدة”.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن تنفيذ الهجوم.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي “لا نستبعد أي احتمال حاليا”.