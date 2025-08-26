الجيش الإسرائيلي: لم نستهدف صحفيين من رويترز وأسوشيتد برس قتلا في هجوم على غزة

(رويترز) – قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لرويترز يوم الثلاثاء إن الصحفيين العاملين لدى وكالتي رويترز وأسوشيتد برس واللذين قتلا في هجوم إسرائيلي على مستشفى في غزة لم يكونا “مستهدفين في القصف”، مضيفا أن رئيس أركان الجيش أمر بمواصلة التحقيق في كيفية اتخاذ قرار قصف المستشفى.

وقصفت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي الواقع في جنوب قطاع غزة يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل منهم صحفيون يعملون لصالح رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش ناداف شوشاني لرويترز يوم الثلاثاء “نؤكد أن الصحفيين العاملين لدى رويترز وأسوشيتد برس لم يكونا مستهدفين في القصف”. وأودى الهجوم بحياة ثلاثة صحفيين آخرين أيضا.

وكثيرا ما كانت رويترز تبث بثا مباشرا من مستشفى ناصر خلال الحرب على غزة باستخدام الكاميرا الخاصة بها، وكانت تبث على مدى الأسابيع القليلة الماضية بصورة يومية من موقع المستشفى الذي تعرض للقصف.

وتوقف البث المباشر لرويترز من المستشفى فجأة لحظة وقوع الغارة الأولى يوم الاثنين، وكان المصور حسام المصري المتعاقد مع رويترز المسؤول عن البث. وقُتل المصري في الهجوم.

ولم يكن أي من الصحفيين الخمسة الذين قُتلوا في الهجوم ضمن المسلحين الفلسطينيين الستة الذين قالت القوات الإسرائيلية في بيان مكتوب صدر يوم الثلاثاء إنها استهدفتهم. وتضمّن البيان صور ستة أشخاص قُتلوا، بينهم من وصفتهم إسرائيل بأنهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي.

وجاء في البيان “في الوقت نفسه، يعبر رئيس هيئة الأركان العامة عن أسفه لأي ضرر يلحق بالمدنيين”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يوجه أنشطته نحو الأهداف العسكرية فقط.

وحدد البيان ما وصفها بأنها “عدة ثغرات” أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أوامر بإجراء مزيد من التحقيقات فيها.

وأورد البيان “أولا، مزيد من البحث في عملية إصدار الموافقة التي سبقت الضربة، بما في ذلك الذخيرة التي تمت الموافقة على استخدامها وتوقيت الموافقة”.

وأضاف “ثانيا، فحص عملية اتخاذ القرارات الميدانية”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر يوم الاثنين إن إسرائيل تأسف بشدة لما وصفه بأنه “حادث مأساوي”.

وكتبت وكالتا رويترز وأسوشيتد برس في رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين يوم الاثنين “كان هؤلاء الصحفيون موجودين بصفتهم المهنية يؤدون عملا مهما يتمثل في توثيق الأحداث. ويكتسب عملهم أهمية خاصة في ظل الحظر الذي تفرضه إسرائيل منذ نحو عامين على دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة”.

وأضافت الرسالة “نأمل أن يكون التحقيق سريعا وشاملا ويقدم إجابات واضحة. هذه الوفيات تستدعي محاسبة عاجلة وشفافة”.

ومن الصحفيين القتلى أيضا مريم أبو دقة، التي كانت تعمل لصالح وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، ومحمد سلامة الذي كان يعمل لصالح قناة الجزيرة القطرية، ومعاذ أبو طه الصحفي المستقل الذي عمل مع عدة مؤسسات إخبارية، بما في ذلك الإسهام أحيانا مع رويترز، وأحمد أبو عزيز الصحفي في موقع “ميدل إيست آي”.

وأصيب المصور حاتم خالد، الذي كان متعاقدا أيضا مع رويترز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء إن قواته رصدت ما قال إنها كاميرا “وضعتها حماس” في المنطقة لمراقبة قواته. وذكر أن القوات عملت على إزالة التهديد من خلال قصف الكاميرا وتدميرها.

(تغطية صحفية معيان لوبيل وهاورد جولر – إعداد محمد أيسم ومحمد عطية للنشرة العربية)