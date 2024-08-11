الجيش الإسرائيلي: مسلحون فلسطينيون يقتلون إسرائيليا بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي وخدمة الإسعاف إن مسلحين فلسطينيين قتلوا إسرائيليا وأصابوا آخر بالرصاص يوم الأحد على طريق رئيسي في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليته عن الهجوم.

وأضاف الجيش أنه يتعقب المهاجمين، مشيرا إلى أنه أغلق الطرق ويجري عمليات بحث.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحماس في بيان “تمكن مجاهدونا في الضفة الغربية ظهر اليوم من الإجهاز على أحد الجنود الصهاينة من مسافة الصفر قرب مغتصبة ‘ميحولا’ بالأغوار الشمالية وعادوا إلى قواعدهم بسلام”.

وكانت الضفة الغربية تشهد بالفعل أعمال عنف قبل حرب غزة، غير أنها تصاعدت بعدها مع زيادة مداهمات الجيش الإسرائيلي وعنف المستوطنين وهجمات فلسطينيين في الشوارع.