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الجيش الإسرائيلي: مسلح يقتل 3 إسرائيليين قرب الحدود مع الأردن

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القدس (رويترز) – قالت السلطات الإسرائيلية إن مسلحا قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين في هجوم قرب معبر حدودي مع الأردن يوم الأحد قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا بالرصاص.

وقال الجيش الإسرائيلي “اقترب إرهابي من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج منها وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر”.

وأضاف “قوات الأمن قتلت الإرهابي، وأُعلن عن مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين نتيجة للهجوم”.

ويُعرف المعبر الحدودي أيضا باسم جسر الملك حسين. ويقع إلى الشمال من البحر الميت وفي منتصف المسافة تقريبا بين عمّان والقدس.

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