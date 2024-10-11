الجيش الإسرائيلي: مسيرتان عبرتا من لبنان بعد دوي صفارات إنذار

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد طائرتين مسيرتين قادمتين من لبنان في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة بعد أن دوت صفارات إنذار في وسط إسرائيل، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضاف الجيش في بيان أنه اعترض طائرة مسيرة وأنه “جرى رصد الطائرتين منذ لحظة عبورهما الحدود اللبنانية”.

لكن الجيش والشرطة في إسرائيل قالا في بيانين منفصلين إن مبنى في مدينة هرتسليا تعرض لبعض الأضرار.

ولم تعلق جماعة حزب الله اللبنانية على الهجوم حتى الآن.

واندلع الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال الأيام الأولى من حرب غزة.

وتفاقمت حدة الصراع في الأسابيع الماضية إذ قصفت إسرائيل جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع وأرسلت قوات برية عبر الحدود، مما أسفر عن مقتل عدد كبير من كبار قادة حزب الله. وأطلق حزب الله صواريخ على عمق إسرائيل.