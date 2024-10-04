الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في شمال إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن اثنين من جنوده من لواء جولاني قتلا بشمال إسرائيل فيما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق المتحالفة مع إيران، وهي تحالف بين جماعات شيعية مسلحة معارضة للوجود الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، مسؤوليتها عن ثلاث هجمات خلال الليل استهدفت مواقع في هضبة الجولان ومدينة طبريا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تحقيقا عسكريا خلُص إلى مقتل جنديين في هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من العراق.