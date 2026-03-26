الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في عمليات قتالية بجنوب لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

26 مارس آذار (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل اثنين من جنوده خلال عمليات قتالية في جنوب لبنان، وسط اشتباكات مستمرة مع جماعة حزب الله على الحدود.

وبهذا يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في المنطقة إلى أربعة، بعد أن أعلن الجيش مقتل جنديين في الثامن من مارس آذار.

وأصبح الصراع بين حزب الله وإسرائيل أخطر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ أن أطلقت الجماعة اللبنانية المسلحة النار على إسرائيل دعما لطهران في الثاني من مارس آذار.

وردت إسرائيل بهجوم أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص في لبنان وتشريد أكثر من مليون.

(إعداد محمود رضا مراد وعلي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية