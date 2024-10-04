الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن اثنين من جنوده من لواء جولاني قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنديين قتلا في هجوم على هضبة الجولان المحتلة بطائرة مسيرة انطلقت من العراق.

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية في عام 1967 وضمتها إليها في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق المتحالفة مع إيران، وهي تحالف بين جماعات شيعية مسلحة معارضة للوجود الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، مسؤوليتها عن ثلاث هجمات خلال الليل استهدفت مواقع في هضبة الجولان ومنطقة طبريا.