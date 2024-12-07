الجيش الإسرائيلي: مقتل عضو بحزب الله شكل تهديدا للقوات بجنوب لبنان

1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه هاجم “مخربا من حزب الله” في جنوب لبنان شكل تهديدا على القوات الإسرائيلية المتواجدة في المنطقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي على منصة إكس “يبقى جيش الدفاع ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بخصوص وقف إطلاق النار في لبنان وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها”.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات جوية للعملية مصاحبة للبيان تظهر استهداف دراجة نارية بقصف جوي، ما أدى إلى اشتعال النيران في الدراجة.

ولم يصدر حزب الله بعد تعليقا على الواقعة.