الجيش الإسرائيلي: مقتل مسلح شارك في هجمات 7 أكتوبر وعمل بمنظمة خيرية

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من نضال المغربي وآدم مكاري ومنة علاء الدين

القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه قتل مسلحا شارك في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل، مشيرا إلى أنه كان يعمل لدى مؤسسة (ورلد سنترال كيتشن) الخيرية في غزة.

ويقع مقر المؤسسة في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة من موظفي ورلد سنترال كيتشن قُتلوا عندما استهدفت ضربة إسرائيلية مركبة مدنية في خان يونس جنوب القطاع.

ولم يقدم الجيش أي دليل، ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هوية الرجل وما إذا كان قد شارك في الهجوم على إسرائيل العام الماضي.

ولم تعلق ورلد سنترال كيتشن بعد على البيان الإسرائيلي. ولم تصدر حماس تعليقا على الواقعة بعد.

وذكر مسعفون في القطاع أن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم الذي قالوا إنه استهدفت مركبة شرقي خان يونس.

وفي هجوم وقع في وقت لاحق يوم السبت، ذكر مسعفون أن تسعة على الأقل قتلوا عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة قرب تجمع لفلسطينيين يتلقون المساعدات في خان يونس جنوب القطاع.

وقال سكان ومصدر من حماس لرويترز إن المركبة التي استُهدفت قرب حشد يتلقى الطحين كان يستخدمها أفراد أمن مسؤولون عن الإشراف على توصيل شحنات المساعدات إلى غزة.

ويرفض الجيش الإسرائيلي الاتهامات بأنه يستهدف المدنيين عمدا في عملياته العسكرية في قطاع غزة، متهما حماس بالعمل من منشآت مدنية واستخدام المدنيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال مسعفون إن 32 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجمات للجيش الإسرائيلي بأنحاء قطاع غزة ليلة الجمعة ويوم السبت.

وذكرت وكالة وفا والدفاع المدني الفلسطيني في وقت مبكر من يوم السبت أن سبعة على الأقل من هؤلاء لقوا حتفهم في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة.

* جهود جديدة لإحياء المفاوضات

قال مسؤولان في حماس لرويترز إن من المتوقع أن يصل وفد من الحركة إلى القاهرة يوم السبت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار مع مسؤولين مصريين، بعد أيام من موافقة إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على وقف إطلاق النار في لبنان.

وهذه الزيارة هي الأولى منذ أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستعيد إحياء الجهود بالتعاون مع قطر ومصر وتركيا للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ومن المتوقع أن يلتقي وفد حماس بمسؤولين أمنيين مصريين لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ولم تحقق سلسلة من المحادثات المتقطعة على مدار شهور سوى تقدم محدود.

وتسعى حماس إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب. وعلى النقيض من ذلك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على حماس.

وقال مسؤولون في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل 44382 شخصا على الأقل ونزوح معظم سكانه لمرة واحدة على الأقل. كما حولت الحرب مساحات واسعة من القطاع الساحلي إلى أنقاض.

واندلع الصراع منذ 13 شهرا عندما هاجم مسلحون تقودهم حماس بلدات في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص وأسر أكثر من 250 رهينة وفقا لمسؤولين إسرائيليين.