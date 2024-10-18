الجيش الإسرائيلي: مقتل مهاجمين عبرا من الأردن لمنطقة جنوبي البحر الميت

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دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الجمعة إنه رصد ما وصفه “بعدد من المخربين” عبروا من الأردن إلى المنطقة الواقعة جنوبي البحر الميت في إسرائيل وتمكن من تحييد اثنين منهم بعدما أطلقا النار على القوات.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس أن قوات الجيش “رصدت قبل قليل عددا من المخربين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوب بحر الميت. لقد هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها”.

وقال الجيش إنه أرسل قوات إضافية لتمشيط المنطقة وإنها تجري عمليات برية وجوية بحثا عن شخص آخر ربما فر من المكان.

وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه “لا صحة” لما تردد عن “اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية” إلى إسرائيل.

وأضاف المصدر أن الجيش الأردني شدد على “ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة”.

وتأتي هذه الواقعة بعد هجوم وقع في الثامن من سبتمبر أيلول عندما قتل مسلح من الأردن ثلاثة مدنيين إسرائيليين عند معبر جسر الملك حسين في الضفة الغربية المحتلة قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص.

وتزداد المشاعر المعادية لإسرائيل في الأردن. وكان الهجوم عند جسر الملك حسين هو الأول من نوعه على الحدود مع الأردن منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل مما أشعل فتيل الحرب في غزة والتي تصاعدت في أرجاء المنطقة.

ووقعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام في عام 1994 ولديهما علاقات أمنية وثيقة.

وتعبر عشرات الشاحنات يوميا من الأردن وهي محملة ببضائع من المملكة ومنطقة الخليج لتصب في أسواق الضفة الغربية وإسرائيل.