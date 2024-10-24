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الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود في المواجهات بجنوب لبنان

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن خمسة جنود قتلوا وأصيب سبعة آخرون في جنوب لبنان، حيث تخوض القوات معارك ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

واندلع الصراع بين إسرائيل والجماعة منذ عام حين بدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مع بداية حرب غزة.

وتصاعد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن قصفت إسرائيل جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت وسهل البقاع، وقتلت عددا من كبار قادة الحزب، ودفعت بقوات عبر الحدود. وفي المقابل، أطلقت جماعة حزب الله صواريخ في عمق إسرائيل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية