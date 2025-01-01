مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الجيش الإسرائيلي: مقذوفان أطلقا من وسط قطاع غزة على جنوب إسرائيل ولا إصابات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ “مقذوفين” أطلقا ليل الثلاثاء-الأربعاء من وسط قطاع غزة باتجاه الدولة العبرية لم يسفرا عن إصابات إذ اعترضت دفاعاته أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وقال الجيش في منشور على تطبيق تلغرام إنّ صفّارات الإنذار دوّت عند منتصف الليل (22,00 ت غ) في منطقة النقب الغربي بعد “رصد عبور مقذوفين إلى الأراضي الإسرائيلية من وسط قطاع غزة”.

وأضاف أنّه “تمّ بنجاح اعتراض أحد هذين المقذوفين بينما سقط الثاني في منطقة غير مأهولة”.

وكانت إسرائيل أعلنت أيام السبت والأحد والإثنين أنّها تعرّضت لقصف من قطاع غزة لم يخلّف خسائر إذ إنّ كلّ المقذوفات التي أطلقت باتجاهها تم اعتراضها بنجاح أو سقطت في مناطق غير مأهولة.

ومنذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، تركّز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ الهدف من ذلك هو منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في هذه المنطقة.

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الدولة العبرية وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وقُتل أكثر من 45500 فلسطيني في الحملة العسكرية التي شنّتها إسرائيل ردا على هجوم حماس، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقا بها.

بور/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
380 إعجاب
267 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
28 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
5 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية