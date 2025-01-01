الجيش الإسرائيلي: مقذوفان أطلقا من وسط قطاع غزة على جنوب إسرائيل ولا إصابات

afp_tickers

2دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ “مقذوفين” أطلقا ليل الثلاثاء-الأربعاء من وسط قطاع غزة باتجاه الدولة العبرية لم يسفرا عن إصابات إذ اعترضت دفاعاته أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وقال الجيش في منشور على تطبيق تلغرام إنّ صفّارات الإنذار دوّت عند منتصف الليل (22,00 ت غ) في منطقة النقب الغربي بعد “رصد عبور مقذوفين إلى الأراضي الإسرائيلية من وسط قطاع غزة”.

وأضاف أنّه “تمّ بنجاح اعتراض أحد هذين المقذوفين بينما سقط الثاني في منطقة غير مأهولة”.

وكانت إسرائيل أعلنت أيام السبت والأحد والإثنين أنّها تعرّضت لقصف من قطاع غزة لم يخلّف خسائر إذ إنّ كلّ المقذوفات التي أطلقت باتجاهها تم اعتراضها بنجاح أو سقطت في مناطق غير مأهولة.

ومنذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، تركّز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ الهدف من ذلك هو منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في هذه المنطقة.

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الدولة العبرية وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وقُتل أكثر من 45500 فلسطيني في الحملة العسكرية التي شنّتها إسرائيل ردا على هجوم حماس، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقا بها.

بور/بم