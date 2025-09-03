الجيش الإسرائيلي: نعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق أخرى في أنحاء إسرائيل.

ويطلق الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران صواريخ وطائرات مسيرة من على بعد آلاف الكيلومترات شمالا باتجاه إسرائيل، فيما تقول الجماعة إنها أعمال تضامنية مع الفلسطينيين.

وترد إسرائيل بقصف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحُديدة الحيوي. وأدى القصف الإسرائيلي الأحدث إلى مقتل مسؤولين حوثيين كبار، بمن فيهم رئيس حكومتهم.

ودأب الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، على مهاجمة سفن في البحر الأحمر منذ بداية حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وتالا رمضان – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)