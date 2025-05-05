الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربات استهدفت ميناء الحديدة باليمن

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية على ميناء الحديدة اليمني يوم الاثنين، بعد يوم من إطلاق الحوثيين المتحالفين مع إيران صاروخا سقط قرب مطار بن جوريون الإسرائيلي.

وأضاف الجيش في بيان أنه هاجم ما وصفها بأنها أهداف “إرهابية” تابعة للحوثيين في الحديدة ومحيطها.

وتابع “جاءت الغارات ردا على الهجمات المتكررة لنظام الحوثي الإرهابي نحو دولة إسرائيل والتي شملت إطلاق صواريخ أرض-أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية ومواطنيها”.

وقال خمسة من السكان لرويترز إن أكثر من 10 ضربات استهدفت ميناء الحديدة وحيي السلخانة والحوك في مدينة الحديدة. كما استهدفت أربع ضربات مصنع أسمنت شرقي الحديدة.

والحديدة هي ثاني أكبر ميناء في البحر الأحمر بعد ميناء عدن، وتدخل منه نحو 80 بالمئة من واردات اليمن الغذائية.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم الأحد، وهو أول هجوم صاروخي معروف يفلت من اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية ضمن سلسلة من الهجمات منذ مارس آذار.

ويشن الحوثيون الذين يسيطرون على اليمن هجمات على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، انطلاقا مما يصفونه بالتضامن مع الفلسطينيين.

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته إن القوات الأمريكية لم تشارك بفاعلية في ضربات يوم الاثنين، لكنه أشار إلى وجود تنسيق عام بين الحليفتين.

وأعلنت شركة نفط يديرها الحوثيون أنها بدأت العمل بنظام الطوارئ في تزويد السيارات بالوقود بسبب صعوبات في تفريغ الحمولة في ميناء رأس عيسى النفطي.

وعزت الشركة في بيان هذا القرار إلى الضربات الأمريكية على البلاد، ومنها الضربات على الميناء.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس آذار بشن ضربات واسعة النطاق على الحوثيين بهدف تقليص قدراتهم وردعهم عن استهداف الملاحة التجارية في البحر الأحمر. وأودت الضربات بحياة المئات في اليمن.