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الجيش الإسرائيلي: نفذنا عملية بمنطقة الناقورة اللبنانية بجوار قاعدة لليونيفيل

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار صباح يوم الخميس بالقرب من قاعدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في منطقة الناقورة بجنوب لبنان بعدما أصدر تعليمات لقوات الأمم المتحدة بالبقاء في أماكن محمية.

وذكر الجيش في بيان أن مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية تنفذ عمليات من داخل مناطق مدنية وبالقرب منها في جنوب لبنان، بما في ذلك مناطق قرب مواقع لليونيفيل.

وقالت اليونيفيل إن اثنين من قواتها أصيبا في واقعة أطلقت خلالها دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في المقر الرئيسي لليونيفيل في رأس الناقورة، ما أدى إلى إصابة البرج وسقوط الفردين. وذكر مصدر بالأمم المتحدة أنه لم يقع قتلى أو مصابون في واقعتين أخريين.

وقال الجيش الإسرائيلي “ينفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات في جنوب لبنان ويظل على اتصال منتظم مع اليونيفيل”.

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