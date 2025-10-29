The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما محدد الهدف في شمال قطاع غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه شن هجوما “محدد الهدف” في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة استهدف فيه موقع بنية تحتية تُخزن فيه أسلحة.

وذكر الجيش في وقت سابق يوم الأربعاء أنه استأنف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد سلسلة من الهجمات في أنحاء القطاع قال إنه شنها ردا على انتهاكات ارتكبتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال سكان في مدينة غزة إنهم سمعوا دوي انفجار في شمال القطاع ورأوا عمودا من الدخان.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

