الجيش الإسرائيلي: نقصف مراكز قيادة حزب الله ومخازن أسلحته في بيروت

2 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه يشن غارات على مراكز قيادة حزب الله ومخازن الأسلحة التابعة له في بيروت.

كانت الحكومة اللبنانية قد حظرت اليوم الاثنين الأنشطة العسكرية لجماعة حزب الله بعد أن أطلقت الجماعة النار على إسرائيل ثأرا لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في خطوة من المرجح أن تزيد من حدة التوتر مع الجماعة المدعومة من طهران بينما تواجه حملة هجومية جديدة من إسرائيل.

(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)