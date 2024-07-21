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الجيش الإسرائيلي سيقدم لقاح شلل الأطفال لجنوده في غزة

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه سيبدأ تقديم لقاح شلل الأطفال لجنوده الذين يخدمون في قطاع غزة بعد العثور على بقايا للفيروس المعدي في عينات اختبار ببعض مناطق القطاع الساحلي.

أضاف الجيش أنه وفّر، بالتعاون مع منظمات دولية، لقاحات كافية لأكثر من مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأوضح الجيش أن‭‭‭ ‬‬‬الجنود سيتلقون اللقاحات في أثناء المناوبات الروتينية للقوات مشيرا إلى أن أخذ اللقاحات ليس إلزاميا.

ودُمر جزء كبير من البنية التحتية الصحية في غزة خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر والذي اندلع بعد هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

ويحذر مسؤولو الصحة العامة ومنظمات إغاثة من أنه بدون خدمات صحية مناسبة، سيصبح السكان عُرضة لتفشي الأمراض بشكل خاص.

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