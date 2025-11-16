الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا اتهمه برمي جنوده بعبوة في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه قتل فلسطينيا رمى، بحسب قوله، عبوة متفجرة على جنوده أثناء مداهمة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت السلطات الفلسطينية مقتل شاب في التاسعة عشرة من العمر بنيران قوات الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان “أثناء تنفيذ عملية (..) في منطقة نابلس، رمى إرهابي عبوة متفجرة على قواتنا”، مضيفاً “ردّت قواتنا وقتلت الإرهابي”.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة الفلسطينية ليلا إن حسن أحمد جميل موسى (19 عاما) قضى برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم عسكر شرق نابلس.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر ماجد أبو كشك إن الشاب “أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم تقريبا عند منتصف الليلة الماضية وتم احتجازه من قبل قوات الاحتلال وعندما سلموه للاسعاف الفلسطيني كان مستشهدا”.

وتصاعدت أعمال العنف في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقُتل ما لا يقل عن 1006 فلسطينيين، بينهم مسلحون، في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

في الفترة نفسها، قُتل 43 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية، وفق أرقام إسرائيلية رسمية.

