The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا اتهمه برمي جنوده بعبوة في الضفة الغربية المحتلة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه قتل فلسطينيا رمى، بحسب قوله، عبوة متفجرة على جنوده أثناء مداهمة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت السلطات الفلسطينية مقتل شاب في التاسعة عشرة من العمر بنيران قوات الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان “أثناء تنفيذ عملية (..) في منطقة نابلس، رمى إرهابي عبوة متفجرة على قواتنا”، مضيفاً “ردّت قواتنا وقتلت الإرهابي”.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة الفلسطينية ليلا إن حسن أحمد جميل موسى (19 عاما) قضى برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم عسكر شرق نابلس.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر ماجد أبو كشك إن الشاب “أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم تقريبا عند منتصف الليلة الماضية وتم احتجازه من قبل قوات الاحتلال وعندما سلموه للاسعاف الفلسطيني كان مستشهدا”.

وتصاعدت أعمال العنف في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقُتل ما لا يقل عن 1006 فلسطينيين، بينهم مسلحون، في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

في الفترة نفسها، قُتل 43 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية، وفق أرقام إسرائيلية رسمية.

افم/خلص/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية