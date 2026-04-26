الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء 7 بلدات لبنانية شمالي الليطاني

reuters_tickers

6دقائق

tag:reuters.com,2026:binary_LOA566626042026RP1-PREVIEW:48000:MP3 mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LOA566626042026RP1-STREAM:22.050:MP3 mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LOA566626042026RP1-STREAM:48000:M4A aac tag:reuters.com,2026:binary_LOA566626042026RP1-STREAM:48000:MP3 mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LOA566626042026RP1-STREAM:48000:WAV wav tag:reuters.com,2026:binary_LOA566626042026RP1-STREAM:48000M:WAV wav tag:reuters.com,2026:binary_LOP566626042026RP1-BASEIMAGE:960X540 jpegBaseline tag:reuters.com,2026:binary_LOP566626042026RP1-THUMBNAIL:160X90 jpegBaseline tag:reuters.com,2026:binary_LOP566626042026RP1-THUMBNAILGRID jpegBaseline tag:reuters.com,2026:binary_LOP566626042026RP1-VIEWIMAGE:512X288 jpegBaseline tag:reuters.com,2026:binary_LOV566626042026RP1-STREAM:1756:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LOV566626042026RP1-STREAM:2000:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LOV566626042026RP1-STREAM:5128:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LOV566626042026RP1-STREAM:6756:16X9:MPG mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LOV566626042026RP1-STREAM:700:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LOV566626042026RP1-STREAM:8256:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LOV566626042026RP1-STREAM:8256M:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LOV566626042026RP1-STREAM:CLOSEDCAPTION:SRT srt tag:reuters.com,2026:binary_LOV566626042026RP1-STREAM:CLOSEDCAPTION:VTT vtt tag:reuters.com,2026:binary_LOV566626042026RP1-STREAM:SHOTLIST:JSON json tag:reuters.com,2026:binary_LWD566626042026RP1-STREAM:13756:16X9:HD1080I50:MP4 mp4 tag:reuters.com,2026:binary_LWD566626042026RP1-STREAM:13756:16X9:HD1080I60:MP4 mp4 tag:reuters.com,2026:binary_LWD566626042026RP1-STREAM:1756:16X9:MP4 mp4 tag:reuters.com,2026:binary_LWD566626042026RP1-STREAM:2128:16X9:MP4 mp4 tag:reuters.com,2026:binary_LWD566626042026RP1-STREAM:6756:16X9:SD525I30:MPG mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LWD566626042026RP1-STREAM:6756:16X9:SD625I25:MPG mpeg tag:reuters.com,2026:binary_LWD566626042026RP1-THUMBNAILGRID jpegBaseline tag:reuters.com,2026:binary_LWD566626042026RP1-VIEWIMAGE:768X432 jpegBaseline 26 أبريل نيسان (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تحذيرا للسكان لإخلاء سبع بلدات شمالي نهر الليطاني، أي بما يتجاوز “منطقة عازلة” احتلها في جنوب لبنان قبل وقف إطلاق النار الذي لم يسفر عن توقف كامل للعمليات القتالية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على إكس إن جماعة حزب الله اللبنانية تنتهك وقف إطلاق النار وإن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضدها، وطالب السكان بضرورة الابتعاد عن تلك البلدات والتوجه شمالا أو غربا.

وتقع تلك البلدات إلى الشمال من نهر الليطاني وبالتالي إلى الشمال أيضا من منطقة في جنوب لبنان احتلتها إسرائيل التي تواصل العمليات العسكرية رغم وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في القدس “من وجهة نظرنا، ما يلزمنا هو أمن إسرائيل، أمن جنودنا وأمن مجتمعاتنا”.

وتابع قائلا “نتصرف بقوة وفقا للقواعد التي اتفقنا عليها مع الولايات المتحدة، وأيضا بالمناسبة، مع لبنان”.

وذكر الجيش الإسرائيلي إنه اعترض سبيل ثلاث طائرات مسيرة قبل العبور لإسرائيل بعد أن دوت صفارات الإنذار من هجوم جوي على الشمال.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال حزب الله إنه هاجم قوات إسرائيلية داخل لبنان وقوات إنقاذ جاءت لإجلائها.

وجرى تمديد وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 16 أبريل نيسان، إلى منتصف مايو أيار. وأدى إلى تراجع واضح في العمليات القتالية بين إسرائيل وحزب الله لكن الطرفين يتبادلان إطلاق النار والاتهامات بانتهاك الهدنة.

وتقول السلطات اللبنانية إن نحو 2500 قتلوا في غارات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب الأحدث في الثاني من مارس آذار بعد أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل للحرب على إيران.

(تغطية صحفية أحمد طلبة من القاهرة وأحمد الإمام من دبي ومايا الجبيلي من بيروت ومعيان لوبيل من القدس – إعداد أميرة زهران وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)