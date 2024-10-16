الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مبنى محدد في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائه فورا

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(رويترز) – حث الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء سكان مبنى محدد في الضاحية الجنوبية لبيروت على إخلائه فورا، محذرا في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي من أنه سيضرب أهدافا لحزب الله هناك قريبا.

وجاء في منشور على صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على إكس مرفقا بخريطة “إنذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك.. أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب”.

وتابع “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.